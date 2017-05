Bewoners Arnhem en Nijmegen krijgen donderdag mogelijk geen post

ARNHEM - Zeker 50 postbodes en -voorbereiders van PostNL in Arnhem gaan donderdagochtend staken. Dat heeft vakbond FNV aangekondigd. Door de actie wordt er in de regio Arnhem-Nijmegen mogelijk minder post bezorgd, zo voorziet de bond.

De postmedewerkers leggen het werk neer om PostNL te dwingen over de brug te komen met betere reisvergoedingen. Sinds er in augustus vorig jaar brand uitbrak op de locatie in Nijmegen werken de medewerkers noodgedwongen in Arnhem, maar ze krijgen hun extra reistijd en reiskosten niet langer vergoed.

Eind maart werd er om deze kwestie ook al gestaakt door PostNL-personeel in Arnhem. FNV-bestuurder Etienne Haneveld sluit vervolgacties ook niet uit: 'We zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van korte en langere estafetteacties.'

'Klanten krijgen gewoon hun post'

PostNL betreurt de actie, zegt een woordvoerster. Ze denkt dat de klanten gewoon hun post ontvangen. Hoe PostNL daarvoor gaat zorgen, wil ze niet zeggen.

De woordvoerster bevestigt dat de extra reisvergoeding is afgeschaft. De medewerkers die langer moeten reizen, kregen van augustus tot maart die extra vergoeding. 'We hebben ruim van tevoren aangekondigd dat we daarmee stoppen. Ze krijgen uiteraard een reisvergoeding, maar geen extra reisvergoeding.'

