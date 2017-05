VVD Gelderland verwacht verkeersproblemen door reuzenpanda's

Foto: ANP

RHENEN - De VVD-fractie in Gelderland denkt dat de panda's in Ouwehands Dierenpark verkeersproblemen gaan veroorzaken op de Gelderse wegen. De fractie wil daarom dat de provincie gaat kijken of ze iets kan doen aan de verwachte problemen.

'De panda's zijn nog niet te zien, maar het is nu al druk op de toegangswegen naar het dierenpark in Rhenen', stelde VVD'er Anja Prins tijdens een provincievergadering. 'Als straks de panda's daadwerkelijk te zien zijn, voorzien wij nog veel meer drukte.' Gedeputeerde Staten gaf tijdens de vergadering aan naar de vraag van de VVD te kijken. Reuzenpanda's in Rhenen Sinds 12 april verblijven de twee Chinese reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya in Ouwehands Dierenpark. De dierentuin was zeventien jaar bezig om de panda's naar Rhenen te krijgen. Eigenaar Marcel Boekhoorn uit Bennekom noemde hun komst 'zijn mooiste deal ooit'. De panda's zitten momenteel nog in quarantaine. Naar verwachting mogen ze voor het einde van mei naar buiten. Het park verwacht dan ook een grotere toestroom van bezoekers. Pandaparkeerplaats Daarom was al geopperd om een parkeerplaats voor deze bezoekers te bouwen. In de directe omgeving van de dierentuin in Rhenen (provincie Utrecht) werd geen ruimte gevonden voor deze zogenoemde pandaparkeerplaats. Daarom was een verzoek gedaan om deze parkeerplaats in Wageningen aan te leggen. In augustus 2016 werd daarvoor een voorlopige vergunning verleend. Na protesten werd opnieuw gekeken naar die vergunning. Vorige week besloot het college van burgemeester en wethouders toch geen vergunning te verlenen. Zie ook: Geen 'pandaparkeerplaats' in Wageningen

Weer gesprek pandaparkeerplaats na succesvol protest

Reuzenpanda's komen na lange reis veilig aan in Rhenen