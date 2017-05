Telen van wiet moet legaal worden, vindt verdachte van drugsbezit

GROENLO - Hans Kamperman uit Groenlo moet vandaag voor de rechter verschijnen voor het in bezit hebben van ruim 10 kilo hennep. Naar eigen zeggen wilde de ondernemer hiervan medicinale wietolie maken. Hij grijpt de rechtszaak aan om te pleiten voor legalisering van wietteelt voor medicinaal gebruik.

De politie nam vorig jaar oktober ruim 10 kilo hennep bij Kamperman thuis in Groenlo in beslag. Hij zat twee nachten vast.

Volgens de Achterhoeker gaat het om vijf hennepplanten, die hij in zijn tuin gekweekt had: 'Het betreft hier pas geoogste takken van 1 à 1,5 meter met door regen kletsnatte toppen die aan een droogrek hingen. Gedroogd en zonder takken levert dit niet meer dan 1 kilo op.' Maar afgezien van de hoeveelheid hennep die is gevonden, gaat het Kamperman er vooral om dat hennepteelt gelegaliseerd wordt.

'Niet aan Openbaar Ministerie om uitspraak te doen over legalisatie'

'Waarschijnlijk zult u tegen mij zeggen, je bent aan het verkeerde adres. Als je hennep uit de Opiumwet wilt hebben, moet je in Den Haag zijn. Daar worden de wetten gemaakt! Maar ze zijn niet voor rede vatbaar, ik kan ze niet bereiken. Ik heb domweg geen andere mogelijkheid dan om mijn verhaal te doen voor uw rechtbank.', zegt hij in zijn pleidooi.

Het Openbaar Ministerie zegt in een reactie inderdaad dat het niet aan het hen is om uitspraken te doen over legalisatie van hennepteelt maar dat dit bij de politiek ligt.

Kamperman heeft bij de rechtbank niet alleen de gelegenheid om zijn punt te maken, ook hoort hij welke straf er voor het bezit van de hennepplanten tegen hem geëist wordt.