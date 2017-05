Gaziantepplein in Nijmegen is geen Vrijheidsplein meer

Zo zag het er uit (Foto: Omroep Gelderland)

NIJMEGEN - Het Gaziantepplein in Nijmegen heet weer gewoon Gaziantepplein. Op de rotonde stond een oranje bord met in zwarte letters 'Vrijheidsplein', maar woensdag halverwege de middag was dat bord weg. Onduidelijk is wie het weg heeft gehaald.

Het bord was een actie van een platform dat zichzelf 'Nijmegen Rechtsaf' noemt. Op hun Facebookpagina geven ze aan het bord te hebben geplaatst in de nacht van 4 op 5 mei. Het platform stoort zich eraan dat de Turkse stad eenzijdig de stedenband met Nijmegen heeft opgezegd. De gemeente Nijmegen stelt dat er geen officieel verzoek is binnengekomen om het plein de naam Vrijheidsplein te geven.