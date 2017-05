Ondanks weerstand willen Provinciale Staten windmolens bij Zevenaar

ARNHEM - Een grote meerderheid van Provinciale Staten is voor windmolens op de Bijvanck bij Zevenaar. Dat blijkt bij de bespreking vandaag in de Commissie Economie, Energie en Milieu. Alleen de PVV en de SP zijn tegen.

Omwonenden zijn fel tegen de drie molens en verzetten zich al lange tijd. Ook de gemeente Zevenaar weigert de windmolens, maar op verzoek van de initiatiefnemer kan de provincie dit besluit ongedaan maken.

Vorige week hielden de Statenleden nog een hoorzitting om alle betrokkenen partijen een laatste keer te horen. Vandaag blijkt dat een grote meerderheid van de politici de molens wil.

Het is de eerste keer dat de provincie zelf een inpassingsplan maakt voor windmolens en zo de gemeente buitenspel zet.

Gebrek aan draagvlak vs duurzame energie

Probleem voor veel Statenleden is dat er geen lokaal draagvlak is voor de molens, terwijl ze eerder zeiden dat draagvlak essentieel is bij windmolens. 'Maar,' zegt Titus Visser van de PvdA: 'Bij één groep hebben we in ieder geval 100% draagvlak, de miljoenen mensen die na ons komen.'

Veel partijen vinden de molens belangrijk omdat Gelderland meer duurzame energie moet opwekken. Ook de SP vindt dit belangrijk, maar het gebrek aan draagvlak bij de omwonenden is voor die partij een te groot probleem om in te stemmen. De PVV is principieel tegen windmolens.

Verschillende partijen hebben geprobeerd om de SP alsnog te overtuigen om voor te stemmen, maar dat lukte niet. De officiële stemming is pas over twee weken, maar de keuzes lijken gemaakt.

Windmolens Zaltbommel zijn nu aan de beurt

De Staten spraken vandaag ook over het windpark Zaltbommel. Ook die initiatiefnemer heeft de provincie gevraagd een besluit van de gemeente ongedaan te maken.

Na de zomer zal voor die windmolens een inpassingsplan ter inzage komen te liggen.