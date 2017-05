Jongetje (5) met spoed naar het ziekenhuis door xtc-pil

ARNHEM - Een jongen van 5 uit de wijk Malburgen-Oost in Arnhem is maandagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht na het slikken van vermoedelijk een xtc-pil in een speeltuintje. Zijn vader René Engelaar vond zijn zoon Ryan in de bosjes.

Volgens de vader kreeg Ryan de drugs van een vriendje tijdens het spelen en slikte hij het in. De pilletjes lijken op gewone snoepjes, qua kleur en grootte.

René haalde zijn zoontje na het spelen. 'Bij de speeltuin zag ik een vriendje op de fiets van Ryan. Hij vertelde mij dat Ryan in de bosjes lag. Toen vond ik hem, bijna bewusteloos, liggend op zijn jasje tegen een boom aan.'

Zorgen om veiligheid

De schrik zit er nog goed in bij de Arnhemmer die zich grote zorgen maakt over de veiligheid in speeltuintjes in de kinderrijke buurt. 'Ik weet best dat er zulk spul rondgaat, maar dat dit zomaar in speeltuintjes ligt, kan echt niet. Het is levensgevaarlijk voor kinderen. Stel dat ik een half uur later Ryan was gaan halen, dan was ik misschien wel te laat geweest.'

Kaken strak, lichaam warm

Meteen nadat de vader Ryan vindt, neemt hij hem mee naar huis en belt vervolgens de ambulance. Het is voor René meteen duidelijk dat zijn zoon per ongeluk een xtc-pil heeft gegeten. 'Zijn pupillen waren enorm en zijn kaken stonden helemaal strak. Ook was zijn lichaam helemaal warm, dus ik heb hem snel uitgekleed en naar de ambulance gedragen die binnen vijf minuten voor de deur stond.'

Spoedeisende hulp

Ryan wordt meteen naar de spoedeisende hulp gebracht en daar zijn ze tot vier uur 's nachts bezig om de jongen te kalmeren en te wachten tot de drugs is uitgewerkt. Na een bewogen nacht mogen Ryan en zijn familie naar huis. Inmiddels gaat het de goede kant op met de 5-jarige jongen en hoopt hij snel weer naar school te kunnen.

Drugshond

Hoe de pilletjes bij de jongetjes terecht zijn gekomen, is niet bekend. De politie heeft de buurt van de speeltuin onderzocht met een drugshond, daarbij is niets verdachts aangetroffen.