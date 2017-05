Kijk uit voor die staart! Burgers Zoo haalt roggen uit water

ARNHEM - Het is een spannend klusje: roggen uit het water halen. Maar in dierentuin Burgers Zoo wordt het toch gedaan vandaag. De dieren moeten worden opgemeten en gewogen.

Vier duikers en zes verzorgers zijn nodig om de roggen te vangen. Eerst wordt een groot net geplaatst in het roggenbassin van de Ocean - het aquarium van de Arnhemse dierentuin. En dan is het wachten tot een van de roggen langs het net zwemt. Met hulp van de duikers wordt het net aangetrokken en kan de rog gevangen worden.

Een groot gespartel volgt. Maar een paar minuten later is de rog al weer gewogen en gemeten. Max Janse, hoofd van de Ocean staat er gespannen maar tevreden naar te kijken.

Janse: 'Dit is een groep van adelaarsroggen waar we heel veel mee kweken. We hebben al 50 jongen gehad, uniek in de hele wereld. Maar we willen graag weten of ze het goed blijven doen en of ze goed groeien bijvoorbeeld. Als je ze even in de hand hebt weet je net iets meer dan dat je ze alleen ziet rondzwemmen.'

Steve Irwin

Maar het is ook een gevaarlijk klusje. Denk maar terug aan de Australische dierenkenner en presentator Steve Irwin. Jarenlang werkte hij met krokodillen en slangen, maar hij kwam om het leven door de steek van een pijlstaartrog. Als deze adelaarsroggen steken is dat net zo giftig en pijnlijk.

Janse: 'Steve Irwin heeft helaas een ongeluk gehad door een pijlstaartrog. Dat is een ander soort roggen dan deze. Pijlstaartroggen kunnen wat actiever met hun stekel prikken. En Steve is in zijn borst geprikt, vlakbij zijn hart en dan stopt het. Steve zat heel ver van het ziekenhuis af en daardoor overleed hij.

Bang dat het mis gaat in Burgers Zoo is Janse dan ook niet. We werken hier met heel ervaren verzorgers en niet in de wilde natuur. Dus kans dat hier gebeurt is heel erg klein. Maar we moeten er wel op letten.

Schoon aan de haak

Even later zwemt de grootste rog het net in. 'Kijk uit!, klinkt het door het bassin terwijl de drie meter lange staart van het dier alle kanten op zwiept. Maar gelukkig gaat alles goed en zwemt even later 78 kilo rog weer rustig weg. 'Ze is goed gegroeid', zegt Janse tevreden.