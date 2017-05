Bermbranden langs Betuwelijn door vastgelopen remmen

DEIL - In de berm tussen de snelweg A15 en de Betuwelijn ter hoogte van knooppunt Deil woeden momenteel meerdere kleine bermbranden.

De brandweer heeft drie wagens onderweg om de branden te blussen. Ook wordt preventief gekeken of er nog op andere plaatsen bermbranden zijn.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn de branden veroorzaakt door een goederentrein met vastgelopen remmen. Dat zorgde voor vonken die de bermbranden veroorzaakten.

Het treinverkeer heeft de opdracht gekregen langzamer te rijden over een afstand van 20 kilometer. In plaats van 80 tot 100 kilometer per uur, wordt er 40 kilometer per uur gereden.

Het wegverkeer lijkt er ook nog geen grote hinder van te ondervinden.