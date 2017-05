Knalgele straat voor verkeersveiligheid werkt juist averechts

ERMELO - Gedoe in Ermelo nadat de gemeente daar een stuk weg fel geel liet verven. Dat gebeurde een paar weken geleden om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Op de Sportlaan, voor de ingang van voetbalvereniging DVS'33, wordt regelmatig veel te hard gereden door automobilisten. Iedereen was het er over eens dat daar dus iets aan de verkeerssituatie moest gebeuren.

Het idee was om door middel van een kleurtje de attentiewaarde van het stuk weg te vergroten. Een kleurenwaaier bracht uitkomst en de keuze viel op de kleur geel. Maar dat pakte niet helemaal gelukkig uit, volgens Moniek Winters van de gemeente. 'Aanwonenden vonden het te fel, en daar hadden ze ook wel gelijk in.'

Verslaggever Maurits Straatman bekijkt de situatie ter plekke:

Ze zegt ook dat het beter was geweest om vooraf met omwonenden in overleg te gaan. Het aanbrengen van de kleur kostte de gemeente 10.000 euro.

Leuk gebaar

Elders in Ermelo zijn kruisingen groen geschilderd om extra aandacht te vragen van weggebruikers. Op de Sportlaan werd gekozen voor geel, wat ook een van de clubkleuren van voetbalvereniging DVS '33 is.

De club zegt de kleur niet te hebben gekozen. 'Maar we vonden het een leuk gebaar van de gemeente Ermelo', zegt voorzitter Aart Goossensen. 'We hadden liever gezien dat de buurt meer was meegenomen in het proces, dan was er minder weerstand geweest. Maar of de weg nou rood, groen of geel is; het gaat ons om de verkeersveiligheid van de weggebruikers, onze leden en bezoekers.'

Omwonende Iris Schuurman ziet juist een averechts effect. 'Er wordt nog even hard gereden en wat je ziet is dat mensen het leuk vinden om strepen te trekken. Het nodigt uit, iedereen gaat op de rem.'

Zandkleur

Besloten werd om het kleurtje wat minder opvallend te maken en de keuze viel op een zandkleur, aldus Winters. Maar voordat de gemeente er aan toekwam om de weg over te schilderen, werd er tot drie maal toe graffiti op de weg gespoten.

De gemeente is nu bang dat een gekleurd wegdek last blijft houden van dit soort vandalisme en haalt de verf donderdagmorgen weg. Er wordt naar andere mogelijkheden gekeken om toch aandacht voor dat stuk weg te vragen aan de weggebruiker.