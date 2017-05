Nieuwe burgemeester Doetinchem: sportief en heeft geen hekel aan bier

DOETINCHEM - Doetinchem krijgt met Mark Boumans een sportieve nieuwe burgemeester. De huidig waarnemer van de gemeente Ommen wordt donderdag 18 mei geïnstalleerd, maar is nu al druk met de voorbereidingen op zijn nieuwe baan in de Achterhoek. Zo zijn de seizoenkaarten bij De Graafschap al besteld en zijn de contacten bij Seesing Personeel Orion flink aangehaald.

'Ik ben iemand die betrokken, warm is en die zich graag laat zien. Ik probeer echt in de stad en de dorpen bij alle dingen aanwezig te zijn waar dat kan. Maar ook iemand die van aanpakken houdt, lef heeft en wil laten zien dat Doetinchem een prachtig gebied is', vertelt Boumans als hij gevraagd wordt zichzelf te beschrijven. 'Voor mij was het belangrijk om mij ergens thuis en goed te voelen. Doetinchem geeft mij echt een klik. We zijn hier alle seizoenen geweest, Doetinchem is een stad met ambitie en er gebeurt hier wat. De rol in de regio vind ik ook erg belangrijk.'

'Orion mooie club'

De komst van Boumans is op het eerste oog goed nieuws voor sportverenigingen in de gemeente. De VVD’er was tot voor kort voorzitter van volleybalclub Abiant Lycurgus, dat ten koste van Seesing Personeel Orion afgelopen zondag opnieuw landskampioen is geworden. 'Dat was heel bijzonder, mooi om mee te maken. Orion mag van mij een hoop betrokkenheid verwachten. Het is een hele mooie club, een echte vereniging.'

Bier terug op tribunes?

Ook heeft de 42-jarige Boumans al twee seizoenkaarten bij De Graafschap besteld. De supporters hebben de nieuwe burgemeester op hun beurt al gevraagd om het bier weer toe te staan op de tribunes van De Vijverberg. 'Dat verzoek heb ik begrepen, maar ik geloof dat ik eerst maar even op mijn plek moet beginnen voordat ik daar iets zinnigs over kan zeggen. Maar ik heb geen hekel aan bier, dus dat scheelt', sluit de aanstaand burgemeester van Doetinchem af met een knipoog.