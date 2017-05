Sloop afgebrand zwembad Culemborg uitgesteld

CULEMBORG - De sloop van het voormalige zwembad De Meer in Culemborg begint pas na de eindexamens. 'De eindexamenkandidaten van een nabij gelegen school ondervinden anders teveel hinder', zegt voorzitter Hassan Barzizaoua van de Twakwa Moskee.

Islamitisch cultureel centrum

In het voormalige zwembad zou een moskee worden gevestigd, maar door de brand eind december ging het pand volledig verloren. Dankzij inzamelingsacties is er de afgelopen maanden een miljoen euro opgehaald voor de bouw van een islamitisch cultureel centrum op deze plek. Een moskee maakt daar onderdeel van uit.

Informatieavonden

Begin volgende week ontvangen omwonenden een brief waarin zij geïnformeerd worden over de sloopwerkzaamheden die naar verwachting zo'n vier weken zullen duren. Ook wil het moskeebestuur de komende tijd informatieavonden voor omwonenden organiseren. Het bestuur wil tijdens die avonden meer vertellen over hun plannen, omwonenden wordt gevraagd om ook met ideeën voor het nieuwe culturele centrum te komen.

Begin 2019 moet het islamitisch cultureel centrum in Culemborg opengaan.