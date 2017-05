Airbagdieven slaan slag in woonwijk; acht keer in één nacht

Foto: @polvaassenzw

HEERDE - De wijk Zuppeld in Heerde is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door een achttal auto-inbraken. In alle gevallen hadden de daders het gemunt op de airbags.

Volgens een wijkagent kwam de eerste melding uit de Jan Liefersstraat. De andere gedupeerden namen kort daarna contact op met de politie. De auto die zijn opengebroken, zijn van de merken Volkswagen, Seat en Peugeot. In de nacht van maandag op dinsdag werden er ook al airbags gestolen in Gelderland. Het ging toen om drie auto's op de Braamkamp in Zutphen. Airbags geliefd bij autokrakers Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit neemt het aantal auto-inbraken waarbij airbags of navigatiesystemen worden buitgemaakt toe. De politie bevestigt dit. Het is lastig om precies te achterhalen waar de onderdelen naar toe gaan. Soms verdwijnen ze naar Oost-Europa, maar ook in Nederland worden ze 'hergebruikt'.