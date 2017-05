Verdediger Jordy Tutuarima naar De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap heeft Jordy Tutuarima voor twee seizoenen vastgelegd. De 24-jarige linkerverdediger komt transfervrij over van Telstar.

Tutuarima speelde eerder voor NEC en FC Oss. De Graafschap heeft een optie voor een extra seizoen. 'We hadden Jordy al een tijdje in het vizier. Hij is een jonge talentvolle speler die de hele linkerkant kan bestrijken. Dat past binnen ons speelplan, waarbij de backs veel opkomen', zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede.

De verdediger is erg blij met de overgang naar De Graafschap. 'Ik ben geboren in Doesburg, daar woont mijn familie nog steeds. Dus ik weet wat ik hier kan verwachten', legt hij uit.

Tutuarima over zijn komst naar Doetinchem:

Tutuarima is de vierde speler in drie dagen tijd die De Graafschap aantrekt. Lars Nieuwpoort, Myenty Abena en Tim Receveur gingen hem al voor.

