Rebelse streek: Gaziantepplein in Nijmegen omgedoopt tot Vrijheidsplein

foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Automobilisten die de rotonde van het Gazianttepplein oprijden knipperen ongetwijfeld wat verrast met hun ogen. Midden op die rotonde in Nijmegen is een joekel van een oranje bord geplaatst. Vrijheidsplein staat er in zwarte letters opgekalkt.

Het is een actie van een platform dat zichzelf 'Nijmegen Rechtsaf' noemt. Op hun Facebookpagina geven ze aan het bord geplaatst te hebben in de nacht van 4 op 5 mei. Ze zijn ook een petitie begonnen waarmee ze de gemeenteraad oproepen een naamswijziging door te voeren. 'In ons mooie Nijmegen is een plein vernoemt naar Gaziantep. Een Turkse stad die eenzijdig de stedenband met onze stad heeft opgezegd omdat er een Turkse minister niet de Turkse bewoners in Rotterdam mocht komen opzwepen', schrijft Nijmegen Rechtsaf. 'Vrijheid staat onder druk' 'In Turkije maakten ze wel meteen werk van de nieuwe situatie: Alles wat herinnerde aan onze stad is verwijderd . Een ideaal moment om het Gaziantepplein te hernoemen. Zelf stellen wij, van Nijmegen Rechtsaf, het Vrijheidsplein voor.' De activisten motiveren de keuze voor Vrijheidsplein als nieuwe naam omdat vrijheid volgens hen iets is 'wat voor ons nog vanzelfsprekend is. Maar wat steeds meer onder druk staat. Ook in onze samenleving.' Zie ook: Bruls in brief aan Turkse vrienden: 'Graag of niet'