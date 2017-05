Valkerij speurt naar ontsnapte kerkuil

BOVEN-LEEUWEN - In Boven-Leeuwen wordt een kerkuil vermist. Tijdens een vliegtraining van valkerij Dirondy brak dinsdag het touw los en vloog de vogel weg.

Antoinette van Kruijsbergen van het bedrijf gaat deze woensdag weer zoeken. 'Vannacht kregen we nog een melding dat de kerkuil bij ons in de buurt zou zitten. Iemand zag hem op het dak van een schuur', vertelt ze op Radio Gelderland. Hoewel ze lag te slapen, is ze meteen opgestaan. 'We zijn er als een idioot naartoe gegaan en hebben hem gezien. Maar hij vloog weg richting de dijk.'

Luister het radio-interview met Van Kruijsbergen terug:

Van Kruijsbergen is de kerkuil nog achterna gegaan, maar dat leverde niets op. 'Het is een donkere vogel, dus op den duur konden we hem niet meer zien. We hebben nog wel staan luisteren of we hem misschien ergens konden horen, maar we hebben hem niet meer kunnen vinden. We gaan dus straks weer zoeken op de plek waar we de uil voor het laatst hebben gezien.'

Bijzonder signalement

Volgens Van Kruijsbergen heeft de vogel een bijzonder signalement. 'De kerkuilen hier in Nederland zijn over het algemeen wit met bruin. Deze is donkerbruin met zwart en heeft nog een stukje wit touw aan zijn pootjes hangen.'

Foto: Antoinette van Kruijsbergen

De valkenier hoopt dat de vogel snel wordt gevonden, want anders bestaat de kans dat hij het niet overleeft. 'Hij zou zich in principe kunnen redden als hij geen touwtjes aan zijn poten had. Want daarmee kan hij ergens achter blijven hangen.'

Als Van Kruijsbergen de kerkuil ziet, denkt ze dat ze hem wel kan lokken. Hij zat nog vrij vooraan in zijn training, dus hij heeft het spelletje - laat ik het maar zo zeggen - begrepen. Dus als het goed is komt hij wel naar de handschoen', legt ze uit. 'Maar zodra het ook maar een beetje druk is, vindt hij het spannend worden en blijft hij zitten waar hij zit.'