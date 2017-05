'Ik herinner me de eerste schoten'; Duitse inval precies 77 jaar geleden

OCHTEN - De datum van 5 mei 1945 staat in het historisch geheugen van Nederland gegrift als de dag van de bevrijding, maar 10 mei is minder bekend. Toen vielen de Duitsers Nederland binnen en begon voor ons land de Tweede Wereldoorlog, vandaag 77 jaar geleden.

Roel van de Hatert uit Ochten was 10 jaar toen de Duitsers Nederland binnenvielen. Hij was toen bij zijn grootouders in Arnhem: 'In de ochtend rond half vier hoorden we geronk en gingen we het dak op. En het was oorlog.'

Hij kon vervolgens niet terug naar Ochten: 'Een paar uur later was Ochten al geëvacueerd. Er lagen al Rijnaken klaar en daar ging iedereen in. En dat was geen pretje, want die waren voor olietransport en niet schoongemaakt.'

Indrukwekkend

Van de Hatert herinnert zich hoe hij de eerste schoten hoorde en vanaf het dak zag hoe mensen die ook buiten stonden dodelijk getroffen werden. En er is nog een moment dat hij zich levendig voor de geest kan halen: 'Dat was toen ik zag hoe de krijgsgevangenen van de Grebbeberg allemaal in de Van Coehoornkazerne in Arnhem kwamen. Tot mijn schrik zie ik ineens een bekende: mijn meester van de zondagsschool.'

Verslaggever Marc loeven in gesprek met Roel van de Hatert:

Duitse inval op 10 mei 1940

Fall Gelb noemden de Duitsers hun aanval in de vroege ochtend van tiende mei 1940 op Nederland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk. Een verrassingsaanval met parachutistenlandingen achter de linies en snelle commandoacties om vitale bruggen, spoorverbindingen en bijvoorbeeld forten in handen te krijgen. En die overval ging niet overal met open vizier.

Bij de inval in Nederland werd de Duitse legermacht voorafgegaan door commando's in Nederlandse leger- en marechaussee-uniformen die hulp kregen van Nederlandse nazi-sympathisanten; NSB'ers of Nederlanders die over de grens waren gaan wonen en daar bijvoorbeeld lid waren geworden van de Nationaal-Socialistische Bond van Nederlanders in Duitsland. Daar werden ze klaargestoomd voor hun latere rol: het openzetten van de deur voor de Duitse bezetter. De vijfde colonne.