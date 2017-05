Voorbijganger redt onwel geworden man: 'We zijn hem super dankbaar'

NIJMEGEN - Dankzij een alerte voorbijganger kon in Nijmegen een onwel geworden man van een gewisse dood worden gered. Toen de politie hem vond was zijn lichaamstemperatuur nog maar 30,8 graden.

De melder liep in de nacht van maandag op dinsdag op het Keizer Karelplein toen hij daar vanuit het park iemand hoorde roepen. De voorbijganger zag niemand en vermoedde dat het om een dronkaard ging. Toch belde hij voor de zekerheid de politie.

Zware onderkoelingsverschijnselen

Na een flinke speurtocht troffen agenten een man aan in het park; die bleek niet onder invloed, maar was onwel geworden. Het slachtoffer lag er al een tijdje, want hij werd later met zware onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

'Wij zijn de melder super dankbaar voor zijn oplettendheid! Zonder zijn melding had de man het mogelijk niet overleefd', aldus de politie.