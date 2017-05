Grote belangstelling voor uitvaart van in café doodgestoken man

Foto: facebook.com/berry.vandenberg.92 / bewerking: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Onder grote belangstelling is dinsdagmiddag afscheid genomen van Berry van den Berg. De Nijmegenaar werd in de nacht van zaterdag 29 april op zondag 30 april neergestoken in café De Sportcentrale in het centrum van Nijmegen. Korte tijd later bezweek de 51-jarige aan zijn verwondingen.

Een kleine 500 mensen kwamen naar crematorium Waalstede in Nijmegen om afscheid te nemen van Van den Berg. Zijn kist werd naar binnen gedragen tussen een erehaag van fakkels. Na de dienst werden er ballonnen opgelaten. Wat begon als een gezellig avondje in de kroeg eindigde in een nachtmerrie. Een 30-jarige man uit Beuningen wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van Van den Berg. Toen hij ruzie kreeg met de Nijmegenaar werd hem gevraagd om de kroeg te verlaten. Dat deed hij, maar hij kwam daarna terug en stak het slachtoffer met een mes. De man uit Beuningen is later in de nacht opgepakt toen hij in de Grotestraat liep.