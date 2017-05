Politie traint 'Blauwe Burgers'

Burgers krijgen instructie van de politie. Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Wat doe je als je in de buurtpreventie-app een melding krijgt over verdachte personen in jouw buurt? Ga je als brave burger zelf achter boeven aan? Mag je geweld gebruiken tegen een inbreker? Over die vragen ging het tijdens een training 'Blauwe Burgers' van de politie en de gemeente Barneveld aan een groep burgers die nu al in zo'n appgroep zit.

In Barneveld werden op straat vier situaties nagespeeld. Aan de hand van een melding via berichtenservice WhatsApp gingen de burgers op een verdachte situatie af. De verdachte personen werden gespeeld door BOA's (opsporingsambtenaren) van de gemeente. Politieagenten keken mee om te zien hoe de burgers te werk gingen. 'We laten ze nadenken over wat hun bevoegdheden zijn, en hoe ze moeten optreden', vertelt agent Bas van den Hee. Een deelneemster vindt het best spannend. 'Ja, best wel. Het is wel heel leuk om te kijken; hoe reageer je op zo'n moment.' En wat moet je doen als je een verdachte persoon in uw buurt ziet? Op politie.nl wordt een aantal tips gegeven: Alarmeren: Bel 112 als u de situatie niet vertrouwt.

Aanspreken: Inbrekers gaan meestal van tevoren op verkenning in de buurt. Als ze daarbij aangesproken worden, zullen ze zich betrapt voelen en misschien toch afzien van een inbraakpoging.

Let op uiterlijk: Neem goed in u op hoe de persoon eruitzag. Met een goed signalement kan de politie de persoon opsporen. Volgens de politie speelt bij 80 procent van alle opgeloste inbraakzaken de hulp van oplettende burgers een rol.