ARNHEM - Arnhem gaat door met anoniem solliciteren. De proef wordt verlengd tot eind dit jaar.

Volgens het college zijn er de afgelopen periode relatief weinig externe vacatures geweest, dertien in totaal. Het anoniem solliciteren heeft niet geleid tot aanstelling van meer medewerkers met een migratie-achtergrond. Ook zijn er niet meer sollicitaties binnengekomen van mensen met een migratie-achtergrond. De proef wordt nu verlengd vanwege het beperkte aantal vacatures.

Op dit moment heeft naar schatting zo'n 7 procent van de medewerkers van de gemeente Arnhem een migratie-achtergrond. Dat is overigens wel enigszins gissen. De gemeente moet afgaan op de achternaam, want verplichte registratie is niet mogelijk.