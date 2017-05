Vernieuwing centrum toont belang winkelhart

BEUNINGEN - Het centrum van Beuningen wordt vernieuwd. Het college trekt er 350.000 euro voor uit. Daarmee laat de gemeente zien dat ze het centrum van Beuningen wel degelijk belangrijk vindt, want bij sommige centrumondernemers waren daar wel eens twijfels over.

'Ik hoor wel eens geluiden dat het er wat flets begint uit te zien.' Zo begint wethouder Hans Driessen zijn toelichting op het besluit om 3,5 ton uit te trekken voor de opknapbeurt van het centrum in Beuningen, op het stadhuis inmiddels bekend als Uitvoeringsplan KORC; Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Centrum. Maar met deze opknapbeurt laat het college volgens wethouder Driessen zien 'dat we het centrum belangrijk vinden.'

Meer geld over voor centrum

Er komt meer groen in het winkelcentrum, er komen meer zitplaatsen, meer prullenbakken en het aantal fietsklemmen wordt met ruim honderd uitgebreid. In januari lag er al een plan voor een opknapbeurt inclusief de volledige Schoolstraat, maar dat plan werd aangepast. Nu wordt slechts een deel van de Schoolstraat opgeknapt, de rest pas als de geplande nieuwe woningen daar staan. Zo blijft er meer geld over voor het winkelcentrum, tot vreugde van de ondernemers die vonden dat ze bij de opzet van het eerste plan onvoldoende betrokken waren.

Bovendien wordt ook de wens voor beter onderhoud van het centrum gehonoreerd. Dat kost Beuningen jaarlijks 25.000 euro. Na de zomer begint de opknapbeurt van het centrum. Wethouder Driessen hoopt dat het meeste werk voor de winter klaar is.