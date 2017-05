Wat is Hg? En 77 jaar na de Duitse invasie; dit is het nieuws van 10 mei

ARNHEM - Waar staat de afkorting Hg voor? Een adelaarsrog meten en 77 jaar na de Duitse invasie. Dit is het nieuws van woensdag 10 mei.

Voor scholieren (havo en vwo) begint een spannende periode... De examens! De vwo-scholieren trappen af met Nederlands, voor leerlingen van de havo staat scheikunde op het programma. In heel Nederland doen er 210.000 middelbare scholieren eindexamen, hoeveel dat er in Gelderland zijn is niet bekend.

Adelaarsrog vangen

En in Burgers' Zoo in Arnhem wordt vandaag geprobeerd om een adelaarsrog te vangen en te meten. Duikers gaan het water in en met een soort van fuik moet de rog gevangen worden. Het grootste exemplaar woog enkele jaren geleden 73 kilo en had een spanwijdte van één meter zeventig. Omroep Gelderland is bij de vangst.

Oorlog

5 mei staat in het geheugen van vrijwel alle Nederlanders gegrift als de dag van de bevrijding. Maar 10 mei is ook een historische datum en wel omdat op die dag Duitsland Nederland binnenviel. Voor een inwoner van Ochten nog een levendige herinnering. Hij zag hoe de soldaten van de Grebbelinie gevangen werden genomen én herkende als 10-jarige zijn basisschoolleraar.

Oh... En Hg, dat is een afkorting voor kwik; iets wat leerlingen scheikunde natuurlijk moeten weten. (En nog een klein ezelsbruggetje. Hg -> is heel gauw en quick (snel in het Engels) lijkt op kwik.