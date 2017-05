Drie aanhoudingen voor verhandelen drugs

LIENDEN - De politie heeft in Lienden drie personen aangehouden op verdenking van drugshandel. Het gaat om een 29-jarige vrouw en twee mannen van 19 en 31 jaar. De aangehouden verdachten zijn allen inwoners van Lienden.

Er kwam bij de politie een tip binnen dat er vanuit een woning in Lienden drugs zou worden verhandeld. In het pand werden zestien wikkels met vermoedelijk verdovende middelen gevonden. In de vriezer lag nog eens 50 gram.

De drie zitten vast.