Lokale ontwerpers moeten leegte eindelijk invulling geven

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen heeft twee ontwerpers gevraagd om samen een plan te maken voor het Asdonck-terrein langs de van Heemstraweg. Hiermee moet dit braakliggende stuk grond eindelijk invulling krijgen.

Als je wethouder Piet de Klein erover hoort lijkt het welhaast een schandvlek in Beuningen: het braakliggende Asdonck-terrein langs de van Heemstraweg. Als sinds de jaren tachtig zoekt Beuningen naar goede ideeën voor dit terrein, maar afgezien van een bioscoop en een sportzaal die inmiddels alweer verdwenen is, is er nog nooit een totaal plan ontwikkeld.

Nooit een goed idee, wel een rechtszaak

De wethouder kijkt liever niet terug naar de voorgaande jaren toen er zelfs een wedstrijd werd uitgeschreven om aan een goed idee te komen. Een winnaar kwam daar niet uit, wel een rechtszaak. Omdat een van de deelnemers die daarna met de gemeente in gesprek ging meende het recht te hebben om zijn plan uit te voeren, terwijl Beuningen dat recht betwistte.

Beuningen won, maar zat nog altijd met een volkomen leeg terrein. En dat op een ideale locatie, tussen het centrum en de Waal in, waarschijnlijk precies de reden dat Gottfried van Asdonck het terrein rond 1270 bouwde en er zijn hoeve bouwde.

Plannen te duur of niet goed

Eerdere pogingen om het terrein te ontwikkelen liepen dus op niets uit. De wilde plannen van projectontwikkelaars waren of te duur, of ze sloten niet aan bij de wensen van de gemeente. Daarom roept wethouder Piet de Klein nu de hulp in van twee lokale ontwerpers, Wil Jansen en Pieter Oosterhout. Wethouder de Klein: 'Het leuke is dat zij beiden in de buurt zijn opgegroeid en het terrein dus goed kennen.' Als hun plan eenmaal is goedgekeurd door de gemeente zoekt die verder naar een projectontwikkelaar die het kan ontwikkelen.

Alle vrijheid ... met wat beperkingen

Het terrein moet een 'parkachtige omgeving worden, die aansluit bij het centrum. Er komt ruimte om te wonen in markante gebouwen, met een aantrekkelijke inrichting.' Verder krijgen de twee ontwerpers alle vrijheid. Nou ja, met een aantal beperkingen. De gemeente zit niet te wachten op kantoren, winkels of multifunctionele accommodaties zoals een zwembad of sporthal.

Dit voorjaar gaan de twee ontwerpers aan de slag met de eerste schetsen. In het najaar besluit de gemeente over het vervolgtraject.