VIDEO: Zo schuif je een tunnelbak onder het spoor

KOOTWIJK - Een flinke klus voor ProRail afgelopen weekeinde: voor de faunapassage Kootwijkerzand moest een 1600 ton wegende tunnelbak onder het spoor worden geschoven. Dinsdag presenteerde ProRail een timelapse van de operatie.

Eerste stap was het weghalen van 50 meter spoor. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarna moest er 6000 kuub zand worden afgegraven. Rond 15.00 uur was alles gereed om de tunnel op zijn plaats te schuiven.

Dat kostte zo'n 2 uur. De tunnelbak van 15 meter breed, 15 meter lang en ruim 4 meter hoog is over een soort spoorbaantje zo'n 27 meter vooruitgeduwd.

Volgens ProRail was de spannendste en langste klus vervolgens het terugbouwen van het spoor. Maar ook dat ging volgens plan. Maandagochtend reden de treinen weer volgens de dienstregeling.

De timelapse van ProRail:

Zie ook:

Faunapassage Kootwijkerzand (voorheen Maanschoten)