ARNHEM - Op de Schelmseweg bij Arnhem zijn dinsdagmiddag een brommer en een auto op elkaar geknald. Daarbij is de bestuurder van de bromfiets gewond geraakt.

Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De bromfiets ligt meters verder van de plek van het ongeval. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is geannuleerd.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.