Jong Vitesse-trainer kritisch na degradatie: niet iedereen heeft er alles voor over gehad

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is hoogst onzeker of John Lammers ook volgend seizoen nog trainer is van Jong Vitesse. De oefenmeester gaat met de Arnhemmers in gesprek over een langer dienstverband, maar stelt wel wat eisen.

'Ik wil niet nog een jaar zoals het nu is gegaan', refereert Lammers onder andere aan het feit dat hij dit seizoen meer dan 50 spelers uit verschillende (jeugd)elftallen gebruikte. 'De Tweede Divisie is een serieuze competitie en dat is de Derde Divisie ook. Dan heb je een breed elftal nodig, zodat je kunt trainen op automatismen.' Het beloftenteam degradeerde afgelopen weekend uit de Tweede Divisie. 'Ik heb zaterdag na afloop van de verloren wedstrijd het woord genomen in de kleedkamer en vanuit mijn hart iets proberen te vertellen. 60 procent heeft daar wat aan, 30 procent denkt er in ieder geval over na en 10 procent doet er waarschijnlijk niets mee', zegt Lammers licht geïrriteerd. De top halen Volgens aanvoerder Thomas Oude Kotte ging de speech van de trainer over winnen en verliezen. 'En over wat je bijblijft tijdens je carrière.' Lammers: 'Moet je kijken wat een prachtige accommodatie hier ligt! Als je hier als voetballer van je hobby je beroep kunt maken, zul je daar alles voor moeten doen. Niet iedereen haalt de top, maar ik vind dat je wel je eigen top moet halen. En ik heb het gevoel dat niet iedereen daar alles voor over heeft gehad dit seizoen.' Erelijst De oefenmeester werd in 2014 kampioen van de nationale beloftencompetitie. Vorig seizoen promoveerde zijn ploeg naar de Tweede Divisie na een tweede plek in de competitie. Vanavond vanaf 17.30 uur het hele interview in ons tv-programma Clubs met Ballen