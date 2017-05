Beleggingsfraude zonne-energie: man uit Barchem opgepakt

BARCHEM - De FIOD heeft dinsdag een man van 51 uit Barchem opgepakt in een onderzoek naar beleggingsfraude met zonnepanelen en zonneparken. De fiscale opsporingsdienst vermoedt dat hij het ingelegde geld van zo'n 6 miljoen euro slechts een fractie heeft belegd en de rest in andere zaken heeft gestopt.

Het gaat om beleggingsproducten van onder andere Zoneco Holding, LW Holding, Dumapa Holding en Crowdwatcher. De vennootschap Dumapa Holding ging in januari failliet en de verdachte is in maart ook persoonlijk failliet verklaard. Het onderzoek begon na een aangifte door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De man was volgens de FIOD ook bestuursvoorzitter van de beursgenoteerde onderneming New Sources Energy. Hij is al eerder veroordeeld voor oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte.

Op zijn woning is nu beslag gelegd. Waar het verdwenen geld precies is gebleven, wordt nog uitgezocht.