WINTERSWIJK HUPPEL - De politie heeft bij Winterswijk het rijbewijs van een bestuurder afgepakt die veel te hard reed.

De bestuurder reed met 124 kilometer per uur over de Meddoseweg, daar is 60 km per uur toegestaan.

Over de identiteit van de bestuurder is niets bekend, ook is onbekend wanneer het rijbewijs werd ingenomen.