Leuthse voetbalrellen: OM wil werkstraffen

ARNHEM - Het OM heeft in hoger beroep werkstraffen geëist tegen drie mannen uit Renkum die in november 2015 betrokken waren bij voetbalrellen in Leuth.

De wedstrijd tussen VVLK en CHRC uit Heelsum (Renkum) eindigde in 3-2. Drie spelers van CHRC zochten na afloop de confrontatie met fans van de Leuthse tegenstander. Vier supporters werden geduwd en geslagen, en werden tegen het hoofd en het lichaam geschopt. Doordat de verdachten hun wedstrijdshirtjes met rugnummers nog aan hadden, was snel duidelijk wie het waren. Eén speler werd door de KNVB voor het leven geschorst. Het OM eiste tegen één verdachte een werkstraf van 120 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Een ander hoorde 100 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen. Tegen de derde verdachte is 60 uur werkstraf geëist. De rechtbank veroordeelde eerder twee mannen tot 80 uur en één tot 40 uur werkstraf. Zie ook: Voetballer CHRC uit Heelsum geschorst voor het leven na schoppen toeschouwer

