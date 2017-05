FC Lienden verzilvert sportprijs 2016 en zet businessclub in de schijnwerpers

Foto: Omroep Gelderland

LIENDEN - We gaan in Clubs met Ballen even terug naar december 2016, als FC Lienden wordt gekozen tot beste sportploeg van 2016.

Dat betekent eeuwige roem, een heel mooi beeld en nog een mooie prijs; op kosten van de organisatie van de sportprijs mag FC Lienden een promotiefilmpje laten maken.