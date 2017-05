Eerbetoon aan geallieerde vliegeniers Lingewaal

VUREN - Historische vliegtuigen boven de gemeente Lingewaal woensdagmiddag. Pieter van Vollenhoven opent dan het nieuwe WOII en Vliegeniersmuseum Fort Vuren bij Gorinchem. Het museum vormt samen met een herinneringsroute een eerbetoon aan de bemanning van zes geallieerde vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergekomen op grondgebied van de huidige gemeente Lingewaal.

Het museum toont onder andere vliegtuigonderdelen en persoonlijke spullen van de geallieerde vliegeniers uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Polen en Nieuw-Zeeland. Vier van de zeven bemanningsleden kwamen om, twee werden krijgsgevangenen gemaakt en één wordt nog steeds vermist. Het museum is gericht op de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in het Rivierenland en schenkt ook aandacht aan onderwerpen als dwangarbeid, Jodenvervolging en burgerslachtoffers.

Digitaal lesprogramma en fietsroute met app

Het WOII en Vliegeniersmuseum is gerealiseerd door de stichting Eerbetoon Geallieerde Vliegeniers Lingewaal, een particulier initiatief van vertegenwoordigers van vier historische- en geschiedkundige verenigingen uit Lingewaal. De stichting heeft tot doel de geschiedenis door te geven aan volgende generaties en heeft daarvoor een digitaal lesprogramma voor basisscholen en een historische fietsroute ontwikkeld. Via een app op de smartphone voert deze route langs meer dan twintig locaties met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, waaronder de neergestorte vliegtuigen.