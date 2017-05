Berm in brand op A50 bij Hoenderloo

Foto: Rijkswaterstaat

BEEKBERGEN - Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem woedt brand in de berm. Dat is ter hoogte van Hoenderloo. De brand is inmiddels onder controle.

Door de brand is er veel rookontwikkeling. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem zijn twee rijstroken afgesloten. Daardoor is er file ontstaan van Apeldoorn naar Arnhem. Volgens de VerkeersInformatieDienst staat er zo'n drie kilometer file.