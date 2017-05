Wandel mee met BuitenGewoon op de Tongerense Heide

EMST - De tweede BuitenGewoon wandeling staat gepland! Op zondagochtend 4 juni wandelt Omroep Gelderland-verslaggever Laurens Tijink met boswachter Sabine Wolters van Geldersch Landschap en Kasteelen over de Tongerense Heide. Twintig luisteraars, kijkers en volgers mogen meelopen.

Live bij Radio Gelderland

De wandeling zal twee uur duren en is live te volgen via Radio Gelderland. Naast Sabine Wolters zal ook Henry Katz mee lopen. Hij is van de Stichting Behoud Dierenwereld Veluwe en vrijwilliger bij Geldersch Landschap en Kasteelen en Staatsbosbeheer. Het natuurplatform BuitenGewoon organiseert iedere eerste zondag van de maand een wandeling met volgers. De wandeling op de Tongerense Heide is de tweede editie. Wilt u de unieke routes zelf lopen? Dan kunt u de afgelegde routes downloaden op onze pagina www.buitengewoon.nl.

Wilt u mee lopen?

Wilt u mee lopen op deze zondagochtend? Dat kan. Meldt u aan via buitengewoon@gld.nl. Wees snel, want de belangstelling is groot en vol is vol!