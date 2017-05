Vrouw (81) door stel beroofd

ZUTPHEN - Een 81-jarige vrouw is dinsdagmiddag in Zutphen beroofd van haar portemonnee. Dat gebeurde door een stel, de politie is nog op zoek naar de daders.

De bejaarde vrouw werd in een winkel, C&A, geholpen door een vrouw. Daarna constateerde ze dat haar portemonnee verdwenen was. Eenmaal buiten zag het slachtoffer dat de vrouw niet alleen was, samen met een man gingen ze er lopend vandoor. Het slachtoffer raakte niet gewond. De politie heeft via Burgernet gevraagd om uit te kijken naar de twee. Het gaat om een buitenlandse man, 25 jaar, zwart haar en zwarte kleding en een vrouw, ook rond de 25 jaar, met donker haar, hoofddoek en een lederen jas.