Deel Hilckmann-subsidie opnieuw voor lager geschoolden

NIJMEGEN - Nijmegen mag een deel van de provinciale subsidie voor de aankoop van slachthuis Hilckmann opnieuw inzetten om lager geschoolden aan het werk te helpen. Dat zijn de provincie en de gemeente overeengekomen.

De provincie gaf Nijmegen eerder 4,5 miljoen euro subsidie voor de aankoop van slachthuis Hilckmann. Dat slachthuis zou door Nijmegen worden uitgekocht voor 27,6 miljoen euro en in het Brabantse Haps een nieuw bedrijf vestigen.

Deel van subsidie bestemd voor behoud werkgelegenheid

Een deel van het geld dat de provincie inlegde was bedoeld voor de bedrijfsverplaatsing zodat het laaggeschoolde personeel zijn werk behield. Maar in februari 2016 staakte Hilckmann het bedrijf en kwam al het personeel op straat.

De provincie wil 2,5 miljoen euro terug van Nijmegen, omdat dit deel van het totaal (4,5 miljoen) bedoeld was voor de bedrijfsverplaatsing en het behoud van werkgelegenheid. Maar Nijmegen mag 1,42 miljoen euro hiervan opnieuw gebruiken om laaggeschoold personeel aan de slag te helpen.

Geld bestemd voor 'kansberoepen'

Voor de besteding van dat geld heeft het college van burgemeester en wethouders een plan gemaakt voor de zogenoemde 'kansberoepen'. Dat zijn beroepen waarvoor in de nabije toekomst veel personeel nodig is. In het Rijk van Nijmegen gaat het vooral om de sectoren Transport & Logistiek, Techniek, Bouw en Zorg.

Tegelijk is er binnen deze regio een grote groep 'mensen die aan de kant staan', zo schrijft het college in een plan voor de besteding van het geld. Van die doelgroep wil het college de komende drie jaar minimaal 200 mensen aan de slag helpen in 'kansberoepen'. Het college zet in op beroepsgerichte bij- en omscholing en ondersteuning en begeleiding bij het vinden en behouden van werk.

Vooral voor lager opgeleiden

Het gaat vooral om werkzoekenden op laag/middelbaar opleidingsniveau. Het project 'Kansberoepen' gaat vanaf begin september 2017 van start en krijgt bijzondere aandacht tijdens de Nationale Onderwijsweek (eerste week van oktober 2017) omdat Nijmegen Onderwijsstad 2017-2018 is.