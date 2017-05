Lars Nieuwpoort derde nieuwe speler De Graafschap

De Graafschap is al flink actief op de transfermarkt

DOETINCHEM - De Graafschap heeft zijn derde speler binnen voor het nieuwe seizoen. Lars Nieuwpoort komt over van eerste divisieclub Almere City.

De Graafschap maakt snel werk van komend seizoen. Maandag werden verdediger Myenty Abena (FC Utrecht) en middenvelder Tim Receveur (VVV Venlo) al naar de Achterhoekse club gehaald. De 22-jarige Nieuwpoort is dus al de derde aanwinst voor de selectie van trainer Henk de Jong.

Jongere broer

Nieuwpoort is de één jaar jongere broer van Sven Nieuwpoort die al bij De Graafschap onder contract staat. Hij is een linksbenige centrale verdediger. Hij speelde in zijn jeugd onder meer voor AZ. Het afgelopen seizoen speelde hij voor Almere City waarmee hij nog deelneemt aan de nacompetitie.

Leegloop

Maandag maakte De Graafschap ook al bekend dat veel huidige spelers de club moeten verlaten. De clubleiding maakt duidelijk schoon schip in de selectie. De Graafschap besloot het contract niet te verlengen van onder meer Nathaniel Will, Jan Lammers, Erik Quekel en Luis Pedro. Bryan Smeets en Dean Koolhof verwachten in de eredivisie een nieuwe club te vinden. Eerder gaf ook Piotr Parzyszek al aan te willen vertrekken.