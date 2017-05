Maandenlange celstraf na neersteken

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft een 26-jarige man uit Litouwen veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling. Hij kreeg een gevangenisstraf van 15 maanden opgelegd. De officier van justitie had 20 maanden celstraf geëist.

De man had in een woning in Lunteren tijdens een ruzie op 26 april 2014 een man neergestoken. Bij die ruzie waren meerdere personen betrokken. Het slachtoffer zou niet bij de ruzie betrokken zijn geweest, maar wilde juist bemiddelen.

De rechtbank acht bewezen dat de Lithouwer het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel wilde toebrengen.

Het vonnis valt lager uit, omdat de zaak na ongeveer drie jaar is behandeld. Volgens de rechtbank werd de termijn van behandeling fors overschreden.