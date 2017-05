Waterballet in Nijmegen door onderhoud grondwaterbron

NIJMEGEN - Het was een heus waterballet maandag op Klein Mariënburg, tussen Lux en restaurant Shabu Shabu in Nijmegen. Er vindt daar onderhoud plaats aan de filters van de grondwaterbron die gemeentelijke gebouwen in de nabije omgeving koelt. Het bedrijf Haitjema uit Dedemsvaart, dat de bron ook geboord heeft, spoelt deze onder hoge druk uit.

Door de dichtgeslibde filters is er een flinke plas zwart water op de straat komen te staan. ‘Het water kleurt zwart door het mangaan’, vertelt Han Schwieters van Haitjema. ‘De bron en filterbuizen zijn versmeerd geraakt. Het is geen spoedklus, maar het is duidelijk dat onderhoud geen overbodige luxe was hier.’ De werkzaamheden gaan nog een paar dagen door, vertelt Schwieters. ‘Ik denk dat er dinsdag al veel minder wateroverlast zal zijn. Dan komt een andere ploeg om met agressieve middelen de bron verder schoon te maken.’ De gemeente Nijmegen zou naar verluidt deze koelmethode over enkele jaren heroverwegen.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden