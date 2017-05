Vrouw (78) overleden na ongeluk op parkeerplaats

Foto: News United/Stefan Verkerk

HEERDE - De vrouw die dinsdagmorgen in Heerde de controle over haar auto verloor op een parkeerterrein is overleden. Het gaat om een 78-jarige inwoner van die plaats.

De vrouw was bezig met inparkeren, maar verloor door nog onbekende oorzaak de controle over de auto. De vrouw was deels al uit de auto en raakte bekneld. Ze werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed de vrouw. De politie heeft een onderzoek ingesteld.