Automobiliste richt ravage aan op parkeerplaats

HEERDE - Een automobiliste heeft dinsdagochtend op een parkeerplaats in Heerde in volle vaart een auto geramd. Die schoot daarna door waardoor nog een auto beschadigd raakte.

Het ging mis toen de auto van de vrouw in volle vaart achteruit reed, de vrouw zelf hing half uit haar auto en kwam klem te zitten. Ze raakte gewond en is naar het ziekenhuis afgevoerd. Na het ongeval sloot de politie het parkeerterrein aan de Gerard van Veldepassage af voor onderzoek.

Over de aard van haar verwondingen van de vrouw is niets bekend. Bij het ongeluk was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te komen.