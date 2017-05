Bijna iedereen staakt bij Elster-Instromet

SILVOLDE - Bijna het voltallige personeel van Elster-Instromet in Silvolde staakt. 'Er is er maar een aan het werk', vertelt Gerard van Dijk, bestuurder van CNV Vakmensen.

Moederbedrijf Honeywill wil het Silvoldese bedrijf sluiten en het werk verplaatsen naar het Duitse Mainz. Volgens de vakbond is dat tegen de afspraken die gemaakt zijn toen Honeywell het bedrijf overnam.

De CNV-bestuurder realiseert dat de bond weinig tegen de verplaatsing kan doen. 'Maar wij verlangen wel een compensatie van twee keer de transitievergoeding en begeleiding naar ander werk.' De transitievergoeding is het wettelijk minimum dat de werkgever in een dergelijke situatie moet betalen.

Werknemers maken spandoeken (foto: Gerard van Dijk)

'Dat kan, want de financiële positie van het bedrijf is goed. Het is winstgevend. Bovendien kunnen ze het pand verkopen voor rond de 1,4 miljoen en besparen ze een miljoen door de sluiting', vertelt Van Dijk.

Honeywell was nog niet bereikbaar voor commentaar, maar heeft toegezegd later vandaag te reageren. Honeywell zei eerder dat deze medewerkers een goed sociaal plan is aangeboden, boven het wettelijk minimum.

