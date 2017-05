Moord en brand na grasmaaien; vernielde boer nesten van weidevogels?

APELDOORN - 'Schande!' En: 'Vrolijk rondstappende ooievaars gezien die resten van dood gemaaide jonge weidevogels of eieren aan het opeten waren. En de vos maar de schuld geven van de weidevogel achteruitgang.'

Dat zegt Harry Voss van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn op zijn eigen Facebookpagina. Hij toont foto's, maar daarop zijn geen vernielde nesten van weidevogels te zien.

'Ik ga ervan uit dat nesten van kieviten en grutto's kapot zijn', zegt Voss telefonisch. 'Ik kan het niet bewijzen, maar als het wel zo is dan is er een ramp gebeurd.' Voss laat weten aan de bel te trekken bij de gemeente Apeldoorn en het Team Handhaving Openbare Ruimte.

Veel boeren werken samen met vogelbeschermers. Die zorgen tijdens het maaiseizoen dat nesten van weidevogels in het grasland niet worden beschadigd of vernield.

Vogelbeschermers

Een van de vrijwilligers die weidevogels beschermen in Apeldoorn en omgeving is John van Heiningen. In de omgeving regio Apeldoorn, Klarenbeek, Oene gaat het om drie groepen; die houden 700 tot 800 hectare in de gaten. 'Het is helemaal niet zeker dat bij het maaien nesten van weidevogels zijn vernield', reageert Van Heiningen. 'Het komt geregeld voor dat in een weiland tien nesten zitten en in een weiland ernaast geen enkele.'

Weidevogels zijn vreemde vogels, wil hij maar zeggen.

Volgens Van Heiningen nestelen kieviten, grutto's, wulpen en andere weidevogels maar in 10 tot 15 procent van weilanden. 'Grenst een perceel aan een bomenrij, dan zul je geen vogels in die weilanden zien. Ze zijn doodsbenauwd dat bijvoorbeeld kraaien in de bomen zitten die hun hun nesten leeg vreten.'

Beschermen niet verplicht

Boeren zijn niet verplicht hun graslanden die ze maaien te beschermen, gaat Van Heiningen verder. 'We werken met een aantal boeren hier samen maar niet iedereen zit op ons te wachten.'

Boeren die meewerken aan de bescherming van weidevogels markeren de nesten. Ze waarschuwen vrijwilligers wanneer ze het land opgaan. Soms passen ze het maaiseizoen aan de broedtijd aan. Van Heiningen: 'Daar krijgen boeren een vergoeding voor, bijvoorbeeld meer geld voor hun melk.'