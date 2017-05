Leswagen knalt achterop personenauto

Foto: GinoPress

TERSCHUUR - In het dorp Terschuur in de gemeente Barneveld is dinsdagochtend een leswagen achterop een personenauto gebotst.

De kop-staartaanrijding gebeurde rond 9.00 uur op de Rijksweg. In totaal waren er vier auto's bij betrokken. De toedracht is niet duidelijk. Voor zover bekend zijn de inzittenden niet ernstig gewond geraakt. De leswagen raakte door de botsing zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept. De autorijschool wil niet reageren op het ongeval.