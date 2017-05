The Rolling Stones komen naar Arnhem

ARNHEM - The Rolling Stones treden dit najaar op in Arnhem. Ze geven een concert in stadion GelreDome op 15 oktober.

Het nieuws lekte eerder vanmorgen al via dj op NPO2 Gerard Ekdom.

Wanneer de kaartverkoop begint is nog niet bekend.

De laatste keer dat The Stones in Nederland waren, was op Pinkpop in Landgraaf, vier jaar geleden. In 2007 was de band rond Mick Jagger en Keith Richards nog op in het Goffertpark in Nijmegen.

The Stones spelen niet alleen in Arnhem. Ook geven ze een concert in de Johan Cruijff Arena op 30 september. Verder staan concerten gepland in onder meer Hamburg, Kopenhagen, Düsseldorf, Parijs en München.