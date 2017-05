Liveblog: A12 tot 15.00 uur dicht, acht gewonden na groot ongeluk

ZEVENAAR - De A12 van de Duitse grens naar Arnhem is afgesloten op knooppunt Oud-Dijk. Er heeft een ongeluk plaatsgevonden met drie vrachtwagens, één personenauto en een bestelbusje. Daarbij zijn acht gewonden gevallen. Drie personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen zijn ter plaatse behandeld.

Liveblog:

12.10 update: na het ongeval op de A12 zijn twee slachtoffers overgebracht naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Het derde slachtoffer is naar Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem gebracht. De toestand van de drie personen is nog niet bekend. Vijf mensen zijn ter plaatse aan hun klachten geholpen.

12.05 als gevolg van het ongeval op de A12 en de afsluiting van de weg tot 15.00 uur staat het nog steeds vast op de omliggende wegen

Bron: TomTom Traffic

11.55 in het busje zaten Portugezen. Zij klaagden over nekpijn. Ze waren op weg naar huis vanuit Duitsland waar ze op een boerderij werkten

11.53 actuele foto's van de ravage op de A12

11.50 dit is de vrachtwagen van getuige Erwin Ligtenberg die eerder al beschreef hoe het ongeluk gebeurde. (zie verderop in blog) Ligtenberg kwam er goed vanaf

11.35 het afslepen van voertuigen is begonnen

11.30 een vrouw die in de zwarte auto zat, is met een hoofdwond en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht

11.25 woordvoerder Ten Westenend van de veiligheidsregio vertelt dat er acht gewonden zijn. Drie personen zijn naar het ziekenhuis gebracht en worden daar behandeld. Eén van hen heeft last van nekletsel. De anderen zijn ter plaatse behandeld. Er staat geen file meer. De weg blijft tot 15.00 uur dicht voor onderzoek. Ook moet er schoongemaakt worden in verband met lekkages uit een vrachtwagen

11.07 Een filmpje van een automobilist op Twitter

11.00 volgens een getuige probeerde een vrachtwagen met een uitwijkmanoeuvre een file te ontwijken, maar reed toen toch achterop een andere vrachtwagen en een personenauto

10.40 de ANWB meldt dat de A12 de komende uren nog dicht is bij Zevenaar richting Arnhem. Ook de A18 vanaf Doetinchem staat vast

10.35 één van de gewonden is door de traumahelikopter naar het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem gebracht

10.30 Beelden van de plaats van het ongeval. De traumahelikopter was ter plaatse

10.30 een foto-overzicht van onze verslaggever

10.25 het ingesloten verkeer wordt mondjesmaat langs het ongeval geleid; het verkeer gaat weer rijden

10.20 Ravage op A12

10.15 bij het ongeval is een vrachtwagen van transportbedrijf Maters uit Huissen betrokken. Een weergave van een telefonische reactie van directeur Gert-Jan Maters:

'Ik kreeg vanmorgen een telefoontje dat er een vrachtwagen van ons bij het ongeluk betrokken was. Het toeval wil dat er een buurman van de chauffeur ook in de file stond, en het ongeluk heeft zien gebeuren. Die buurman is ook nog bij hem in de cabine geweest en heeft nog met hem gesproken. De chauffeur was in shock maar wel goed aanspreekbaar, en de buurman heeft hem aan de praat gehouden. Hij maakte het naar omstandigheden goed, maar is voor de zekerheid nog wel naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de buurman is de Poolse vrachtwagen met 'Evergreen' achter op onze vrachtwagen geklapt. Het is daar 's morgens natuurlijk druk en onze chauffeur wist op tijd af te remmen. Maar dit zeg ik dus op basis van die getuige, hè. Hij zei: 'Jullie chauffeur treft geen blaam.'

Onze vrachtwagen had niet veel aan boord, een paar palletjes diepvrieslading. Ik geloof diervoeding.

Natuurlijk is het schrikken als je dit hoort. Maar we hebben dagelijks 100 auto's op de weg. Het is natuurlijk risico van het vak. Maar ik ben blij dat het, zoals het er nu naar uitziet, redelijk goed is afgelopen voor onze chauffeur.'

9.55 de veiligheidsregio meldt dat afsluiting weg nog enkele uren zal duren

9.50 bij het ongeval zijn acht gewonden gevallen. Meerderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het met de gewonden is. Er zijn drie vrachtwagens en één personenauto bij het ongeval betrokken. Er is zover bekend geen sprake van schadelijke stoffen. Dat meldt woordvoerder Wichard ten Westenend van de veiligheidsregio Gelderland Midden.

9.45 Ruud Baars staat in de file achter het ongeval

9.40 de brandweer Gelderland Midden meldt dat er meerdere gewonden zijn

De VID meldt dat er twee traumahelikopters zijn opgeroepen.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met getuigen in de file:

Advies is om om te rijden via de A18.

Afbeelding VID.

Foto: Ruud Baars

Later meer.