Gijzelnemer Frans S. blijft voorlopig in de cel

ARNHEM - De 57-jarige Frans S. die vorige week meerdere mensen gijzelde in de Arnhemse wijk Klarendal, blijft voorlopig in de cel. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest dinsdag met twee weken verlengd.

Volgens de rechter-commissaris is de rechtsorde door zijn daad geschokt en bestaat het risico op herhaling.

De Arnhemmer gijzelde afgelopen woensdag in eerste instantie vier handhavers van de gemeente. Twee van hen werden al snel vrijgelaten om een brief over te dragen aan de politie. Wat daarin stond, is nog niet bekendgemaakt.

Bomvest en messen

Bij de gijzeling werd een deel van de wijk Klarendal afgesloten en trad de politie met groot materieel op. De man zei dat hij een bomvest om had, maar dat bleek nep te zijn. Wel had de Arnhemmer messen bij zich. Bij zijn aanhouding moest hij zich uitkleden om te kijken of hij geen explosieven of wapens bij zich had.

Beelden van de arrestatie:

Maandag meldde het Openbaar Ministerie dat Frans S. een diepe wrok koesterde tegen de overheid. Over het precieze motief van de man kan het OM nog geen uitsluitsel geven.

Zie ook: