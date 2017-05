Toptoernooi voor Gelderse meerkampers

ARNHEM - Vier Gelderse meerkampers mogen meedoen aan de Götzis Hypo Meeting. Die Oostenrijkse wedstrijd geldt als het meest prestigieuze toernooi voor atleten op de meerkamp.

Bij de vrouwen zijn Europees kampioen Anouk Vetter en Nadine Visser uit Arnhem verzekerd van deelname op de zevenkamp. Apeldoorner Eelco Sintnicolaas en Arnhemmer Pieter Braun staan op de startlijst bij de tienkamp.

Dat meldt het toernooi op zijn eigen website.

Het meerkampgala in Götzis vindt 27 en 28 mei plaats. De wedstrijd wordt in de internationale atletiekwereld vaak gebruikt als kwalificatiemogelijkheid voor grote toernooien als wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen of de Olympische Spelen.

Dit jaar dient 'Götzis' als kwalificatie voor het wereldkampioenschap later dit jaar in Londen.

