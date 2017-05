'Rolling Stones komen naar GelreDome'

ARNHEM - The Rolling Stones lijken naar GelreDome te komen voor een optreden, dat zal dan gebeuren op 15 oktober van dit jaar.

'Officieel kunnen we nog niets melden, maar het lijkt er sterk op dat The Stones weer op tour gaan. Er duiken al wat data op in Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland, zo meldt Gerard Ekdom, NPO2-dj.

Maar de dj maakt het verhaal nog beter voor de Nederlandse fans van de rock-'n-rollband. 'Het lijkt erop dat ze ook naar Nederland komen. Feest! Het vermoeden is, dat het in september en oktober in Amsterdam en Arnhem is.'

De laatste keer

De laatste keer dat The Stones in Nederland waren, was op Pinkpop in Landgraaf, vier jaar geleden. In 2007 was de band rond Mick Jagger en Keith Richards nog op in het Goffertpark in Nijmegen.

Om 9.30 uur maakt de band vermoedelijk meer bekend, zo is te zien op hun website.