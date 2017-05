Inbrekers oude gemeentehuis Didam opgepakt

DIDAM - Politie Montferland heeft maandagavond twee personen aangehouden op verdenking van poging tot inbraak in het oude gemeentehuis in Didam. Een getuige had de politie getipt over het duo.

Agenten kregen omstreeks 17.00 uur het verzoek om te gaan kijken bij het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Didam, dat als antikraakwoning wordt gebruikt. Een getuige had twee personen gezien die bezig waren in te breken in het pand. Bij aankomst werden een 14-jarig meisje en een 20-jarige man aangetroffen.



Beide personen konden niet verklaren waarom ze bij het pand aanwezig waren. De agenten hebben het tweetal vervolgens aangehouden. In het pand waren vele vernielingen aangericht. Uit onderzoek moet blijken over het opgepakte duo inderdaad verantwoordelijk is voor de vernielingen. Tijdens het onderzoek blijven de verdachten in het cellencomplex in Doetinchem.